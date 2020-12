“È di una ragazza”. Ritrovato un cadavere tra gli scogli in avanzato stato di decomposizione (Di lunedì 28 dicembre 2020) Un cadavere è stato rinvenuto tra gli scogli di Ostia. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, sembrerebbe appartenere a una donna. Secondo le prime informazioni, non avrebbe con sé vestiti e documenti, pertanto non è possibile per gli inquirenti stabilirne l’identità. Sul posto, un ingente dispiegamento di forze dell’ordine: Capitaneria di Porto, gli agenti delle Volanti e del commissariato di Ostia, oltre alla Polizia Scientifica e al medico legale che ha ispezionato il cadavere. Gli investigatori indagano per dare un nome al corpo Ritrovato tra gli scogli – precisamente nella zona dell’Idroscalo – e soprattutto per capire le cause della morte. Il cadavere potrebbe anche essere stato ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 28 dicembre 2020) Unrinvenuto tra glidi Ostia. Il corpo, indi, sembrerebbe appartenere a una donna. Secondo le prime informazioni, non avrebbe con sé vestiti e documenti, pertanto non è possibile per gli inquirenti stabilirne l’identità. Sul posto, un ingente dispiegamento di forze dell’ordine: Capitaneria di Porto, gli agenti delle Volanti e del commissariato di Ostia, oltre alla Polizia Scientifica e al medico legale che ha ispezionato il. Gli investigatori indagano per dare un nome al corpotra gli– precisamente nella zona dell’Idroscalo – e soprattutto per capire le cause della morte. Ilpotrebbe anche essere...

