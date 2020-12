Dorothy Day | quell’inquieto amore per i diseredati

Leggi su ilmanifesto

«Una cosa era scrivere di vicende altrui, avere una conoscenza teorica dello sfruttamento di manodopera, delle ingiustizie e della fame; ben altro era sperimentarlo sulla propria pelle». Quando nel 1952Day consegna questo pensiero si riferisce alla sua prigionia, raccontata nell'autobiografia The Long Loneliness insieme a quasi sessant'anni di storia americana. Tradotta per Jaca Book poco dopo la morte di Day (29 novembre 1980) ora viene ripubblicata perché da qualche tempo non più disponibile in commercio.