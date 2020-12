Cyberpunk 2077 è tra i peggiori giochi dell'anno per Jim Sterling (Di martedì 29 dicembre 2020) Jim Sterling è noto per essere un personaggio provocatorio, che tramite il suo canale YouTube (soprannominato Jimquisition) colpisce ancora: ecco la sua classifica dei peggiori giochi dell'anno, e tra i citati c'è, "naturalmente", Cyberpunk 2077. Polemica d'accattonaggio? Può darsi, ma quando arrivi a 900k iscritti puoi permettertela, soprattutto quando tutto sommato puntualizzi cose esatte, anche se oramai dette e ridette. Qui la lista completa dei titoli, scandita a video dalla gracchiante voce dello Skeletor del cartoon dei Masters degli anni '80. Se avete una mezz'oretta da perdere può essere uno spettacolo "divertente". Potete visionarlo qui. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 29 dicembre 2020) Jimè noto per essere un personaggio provocatorio, che tramite il suo canale YouTube (soprminato Jimquisition) colpisce ancora: ecco la sua classifica dei, e tra i citati c'è, "naturalmente",. Polemica d'accattonaggio? Può darsi, ma quando arrivi a 900k iscritti puoi permettertela, soprattutto quando tutto sommato puntualizzi cose esatte, anche se oramai dette e ridette. Qui la lista completa dei titoli, scandita a video dalla gracchiante voceo Skeletor del cartoon dei Masters degli anni '80. Se avete una mezz'oretta da perdere può essere uno spettacolo "divertente". Potete visionarlo qui. Leggi altro...

