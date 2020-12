Coronavirus, 445 decessi in 24 ore. I nuovi contagi scendono a 8.585 con circa 8mila tamponi in più (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il bollettino del 28 dicembre Sono 8.585 i nuovi casi di contagio da Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri, 27 dicembre, se ne erano registrati + 8.913. Pochi i tamponi, come sempre accade dopo i weekend: 68.681 in 24 ore. Il tasso di positività scende così al 12,5%. Sono ancora 445 le vittime, secondo l’ultimo bollettino di ministero della Salute e Protezione Civile: il totale dei morti sale a 72.370, quello dei casi totali a 2.056.277. Ieri le vittime erano state 298, due giorni fa 261. Ci sono 2.565 persone in terapia intensiva, – 15 rispetto a ieri. 167 sono entrate nelle ultime 24 ore, anche se bisogna tenere presente che la Regione Campania comunica di non avere a disposizione il dato quotidiano sugli ingressi in TI. Il totale dei ricoveri in tutto il paese è di 23.932 italiani e italiane. ... Leggi su open.online (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il bollettino del 28 dicembre Sono 8.585 icasi dio dain Italia nelle ultime 24 ore. Ieri, 27 dicembre, se ne erano registrati + 8.913. Pochi i, come sempre accade dopo i weekend: 68.681 in 24 ore. Il tasso di positività scende così al 12,5%. Sono ancora 445 le vittime, secondo l’ultimo bollettino di ministero della Salute e Protezione Civile: il totale dei morti sale a 72.370, quello dei casi totali a 2.056.277. Ieri le vittime erano state 298, due giorni fa 261. Ci sono 2.565 persone in terapia intensiva, – 15 rispetto a ieri. 167 sono entrate nelle ultime 24 ore, anche se bisogna tenere presente che la Regione Campania comunica di non avere a disposizione il dato quotidiano sugli ingressi in TI. Il totale dei ricoveri in tutto il paese è di 23.932 italiani e italiane. ...

you_trend : ?? #Coronavirus, 28/12/20 • Attualmente positivi: 575.221 • Deceduti: 72.370 (+445) • Dimessi/Guariti: 1.408.686 (+… - MediasetTgcom24 : CORONAVIRUS: 8.585 nuovi contagi (con quasi 69mila tamponi) e altri 445 morti - SkyTG24 : Coronavirus in Italia, bollettino 28 dicembre: 8.585 casi su 68.681 tamponi, 445 morti - zazoomblog : Coronavirus 445 decessi in 24 ore. I nuovi contagi scendono a 8.585 con circa 8mila tamponi in più - #Coronavirus… - LEBBY4EVER : RT @FQLive: #ULTIMORA / #CORONAVIRUS IN #ITALIA 8.585 casi. Altre 445 vittime -