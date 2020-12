Centinaia di sciatori inglesi scappano dalla quarantena in Svizzera (Di lunedì 28 dicembre 2020) Centinaia di turisti britannici nella zona di Verbier sono fuggiti di notte non rispettando le misure del governo svizzero, il quale aveva imposto un periodo di isolamento pari a 10 giorni per evitare la diffusione della variante britannica del Covid. Centinaia di turisti britannici che si trovavano in quarantena nella stazione sciistica di Verbier, in L'articolo proviene da . Leggi su meteoweek (Di lunedì 28 dicembre 2020)di turisti britannici nella zona di Verbier sono fuggiti di notte non rispettando le misure del governo svizzero, il quale aveva imposto un periodo di isolamento pari a 10 giorni per evitare la diffusione della variante britannica del Covid.di turisti britannici che si trovavano innella stazione sciistica di Verbier, in L'articolo proviene da .

