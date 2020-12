Calciomercato Sampdoria, cambio di rotta: da Llorente a Torregrossa (Di lunedì 28 dicembre 2020) La Sampdoria cambia obiettivo di mercato dopo la difficile operazione per portare Llorente in blucerchiato. Ecco le ultime su Torregrossa La Sampdoria potrebbe cambiare obiettivo per il mercato di gennaio: i blucerchiati hanno preso atto delle difficoltà di arrivare a Fernando Llorente su cui si sarebbe mossa la Juventus. cambio di rotta in corsa dunque con la Sampdoria che vira su Torregrossa, centravanti del Brescia. LEGGI I DETTAGLI SU SAMPNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Lacambia obiettivo di mercato dopo la difficile operazione per portarein blucerchiato. Ecco le ultime suLapotrebbe cambiare obiettivo per il mercato di gennaio: i blucerchiati hanno preso atto delle difficoltà di arrivare a Fernandosu cui si sarebbe mossa la Juventus.diin corsa dunque con lache vira su, centravanti del Brescia. LEGGI I DETTAGLI SU SAMPNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

