Atelier Ryza 2 | svelato il guidebook ufficiale del gioco

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Direttamente dal suolo giapponese, e per ora solo lì, arriva la notizia dell’esistenza di undi2: Lost Legends & the Secret Fairy, in arrivo a fine gennaio Del primo: Ever Darkness & The Secret Hideout vi abbiamo parlato in una più che estesa recensione ormai più di un anno fa, elogiandolo sotto diversi punti di vista. In primis, questa nuova sottoserie deglisembra voler essere una ripartenza, un modo di svecchiare il brand e renderlo più affine agli standard odierni. Certo, gli appassionati di sempre hanno un po’ storto il naso davanti al nuovo character design, meno pizzo più cosce, ma rimane un ottimo primo tentativo di “andare avanti” e lasciarsi alle spalle un passato sì glorioso, ma pur sempre ...