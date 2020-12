WEC | CarGuy non parteciperà alla stagione 2021

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 27 dicembre 2020) La scelta di non partecipare al WEC nel prossimo anno del teamè frutto delle restrizioni agli spostamenti imposti per contenere la pandemia di Covid-19. La squadra giapponese, che ha preso parte24h di Le Mans 2019, aveva intenzione di competere lungo l’arco di unacompleta, ma ciò non è stato possibile a causa della situazione emergenziale in cui ci troviamo. WEC, obiettivo Le Mans Per il campionato venturosi era già mossa con l’acquisto di una Ferrari 488 GTE, pronta da schierare in pista. Tuttavia il progetto corse per ilha dovuto per forza di cose scontrarsi con la realtà del momento, come sappiamo piuttosto dura. Il Covid-19, nonostante l’ormai imminente vaccino, costituisce ancora un serio pericolo per la salute di tutti, ...