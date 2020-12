Venezia-Salernitana 1-2: i granata vanno in fuga (Di domenica 27 dicembre 2020) Venezia-Salernitana, il match più atteso della quindicesima giornata, ha confermato l’ottimo momento dei granata che passano anche al Penzo grazie ad una doppietta di Anderson. Dopo una mezz’ora di sofferenza, l’undici di Castori assesta un terribile uno-due a conferma del cinismo che sta caratterizzando fin qui la sua stagione da capolista. Il Venezia reagisce come può, ma rientra in partita troppo tardi. Che scelte hanno fatto i due tecnici? Zanetti opta per uno schieramento a trazione anteriore affidandosi al 4-3-1-2: davanti a Lezzerini, i difensori saranno Mazzocchi, Ceccaroni, Felicioli e Svoboda. A centrocampo, Fiordilino, Taugourdau e Bjiarkson. In avanti, Aramu alle spalle di Bocalon e Forte Risponde Castori con il 3-5-2: Belec in porta, Aya, Gyomber e Mantovani in difesa. A centrocampo, Casasola e ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 27 dicembre 2020), il match più atteso della quindicesima giornata, ha confermato l’ottimo momento deiche passano anche al Penzo grazie ad una doppietta di Anderson. Dopo una mezz’ora di sofferenza, l’undici di Castori assesta un terribile uno-due a conferma del cinismo che sta caratterizzando fin qui la sua stagione da capolista. Ilreagisce come può, ma rientra in partita troppo tardi. Che scelte hanno fatto i due tecnici? Zanetti opta per uno schieramento a trazione anteriore affidandosi al 4-3-1-2: davanti a Lezzerini, i difensori saranno Mazzocchi, Ceccaroni, Felicioli e Svoboda. A centrocampo, Fiordilino, Taugourdau e Bjiarkson. In avanti, Aramu alle spalle di Bocalon e Forte Risponde Castori con il 3-5-2: Belec in porta, Aya, Gyomber e Mantovani in difesa. A centrocampo, Casasola e ...

SergVessicchio : LA SALERNITANA FA LA VOCE GROSSA ANCHE A VENEZIA,LA CAPOLISTA VINCE IN LAGUNA - Aquila6811 : RT @laziopress: Venezia-Salernitana: André Anderson show e un altro laziale firma l’assist - psb_original : Venezia-Salernitana, le pagelle: Anderson show, Casasola infaticabile. L'attacco lagunare non punge, difesa ospite… - Martinviggiano1 : RT @OfficialUSS1919: È finita! Con la doppietta messa a segno da Anderson nel primo tempo, la #Salernitana sbanca per 2-1 il 'Penzo' di #Ve… - TuttoSalerno : La #Salernitana batte il #Venezia per due reti a uno! -