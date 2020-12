Venezia-Salernitana 0-2 | Diretta live | I lagunari spingono, ma non creano pericoli a Belec (Di domenica 27 dicembre 2020) Salernitana avanti 2-0 sul Venezia a fine primo tempo: fin qui decide la doppietta di Anderson, a segno al 34? e al 38?. Due tiri in porta, due gol per i granata, dopo che erano stati gli arancioneroverdi a fare la partita. Venezia e Salernitana in campo nella 15a giornata di Serie B. Venezia-Salernitana L'articolo Venezia-Salernitana 0-2 Diretta live I lagunari spingono, ma non creano pericoli a Belec proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 27 dicembre 2020)avanti 2-0 sula fine primo tempo: fin qui decide la doppietta di Anderson, a segno al 34? e al 38?. Due tiri in porta, due gol per i granata, dopo che erano stati gli arancioneroverdi a fare la partita.in campo nella 15a giornata di Serie B.L'articolo0-2, ma nonproviene da www.meteoweek.com.

