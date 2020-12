Vax-day | De Luca | oggi ottima prova di efficienza

Leggi su cronachesalerno

(Di domenica 27 dicembre 2020) . Un’didella macchina messa in moto da settimane per il piano vaccini. Resta confermata per il 12 gennaio, come annunciato, lagenerale di tutte le strutture sanitarie in vista della campagna che d’ora in poi avra’ numeri ben diversi”. E’ quanto sottolinea, in un nota, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De. “Il ‘VDay’ diserve per invitare tutti a procedere alla vaccinazione, ancorche’ su base volontaria – spiega – Gia’e’ stato somministrato il vaccino anti Covid anche ad alcuni volontari non del personale medico ma impegnato nei servizi all’interno delle strutture sanitarie. Dobbiamo puntare ad avere il cento per cento di campani vaccinati, superando elementi di disinformazione o di incertezza che si sono ...