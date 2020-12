Vaccino-day, Cirio “in Piemonte distribuite 910 dosi” (Di domenica 27 dicembre 2020) “Diamo il via alla prima fase della campagna di vaccinazione”. Così Alberto Cirio, presidente della regione Piemonte, durante la visita a una casa per anziani a Revello, dove oggi alcuni ospiti sono stati vaccinati. jp/vbo/r su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 27 dicembre 2020) “Diamo il via alla prima fase della campagna di vaccinazione”. Così Alberto, presidente della regione, durante la visita a una casa per anziani a Revello, dove oggi alcuni ospiti sono stati vaccinati. jp/vbo/r su Il Corriere della Città.

Open_gol : ??Alle 7.20, allo Spallanzani, la professoressa Maria Rosaria Capobianchi, l'infermiera Claudia Alivernini e l'opera… - RegioneER : #VaccineDay l'arrivo del vaccino all'ospedale Bellaria di #Bologna @raffaeledonini Leggi la notizia:… - RaiNews : 'Lo dico col cuore: vacciniamoci per noi, per i nostri cari e per la comunità'. Queste le prime parole di Claudia A… - effe_news : Vax Day: l’organizzazione delle operazioni di vaccino a Palmanova - live_palermo : Covid V-day, presidente Ordine Medici: 'Rivedere priorità di distribuzione' -