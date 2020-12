V-Day | assalto finale al virus

Leggi su ilgiornale

(Di domenica 27 dicembre 2020) Elena Barlozzari Alessandra Benignetti Oggi all'Istituto per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani sono state effettuate le prime cinque vaccinazioni. La prima volontaria è un'infermiera 29enne, Claudia Alivernini: "Scienza e senso civico ci permetteranno di vincere questa battaglia così dura" È un appuntamento con la storia quello di questa mattina. È il giorno del Vax Day. Nel vecchio continente oggi prende il via la campagna di vaccinazione. In Italia il carico è arrivato la notte di Natale, a dieci mesi di distanza dalla scoperta del primo caso italiano di Sars-CoV-2, quello di Mattia Maestri, il 38 enne della provincia di Lodi passato alla storia come paziente 1. I riflettori questa mattina sono tutti puntati sull’Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. È qui che è stata ricoverata e curata la coppia di cinesi ...