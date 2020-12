Perché molti dei leader europei non hanno approfittato del Vax-Day per vaccinarsi in pubblico?

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 27 dicembre 2020) Oggi è un giorno chessimi cittadini stavano aspettando, il V-Day, un acronimo scelto forse anche per ricordare eventi bellici, ponti aerei, salvataggio di popolazioni spossate da un evento catastrofico. Chi non può dirsi orgoglioso per la giovane infermiera, Claudia, che all’ospedale Spallanzani ha ricevuto la prima dose del vaccino? Tuttavia felicità e orgoglio nazionale non possono annacquare la lucidità. Partendo dalla realtà dei fatti, ad esempio, e da qualche domanda.in Italia arriveranno subitomeno vaccini rispetto ad altri paesi: per noi 9750 dosi, contro le 350 mila della Germania e le 19.500 della Francia, mentre in Inghilterra risultano vaccinate più di 500 mila persone?Forse per cautela, per attendismo, o per una strategia che non è stata chiaramente comunicata ai ...