Moda: addio a Jack Lenor Larsen, celebre e visionario designer tessile (Di domenica 27 dicembre 2020) New York, 27 dic. - (Adnkronos) - L'imprenditore e stilista statunitense Jack Lenor Larsen, celeberrimo e visionario designer tessile, che ha lasciato un segno indelebile nello stile del moderno arredamento d'interni a livello internazionale, è morto, per cause naturali, nella sua casa di East Hampton, nello stato di New York, all'età di 93 anni. L'annuncio della scomparsa, a funerali avvenuti, è stato dato da Peter Olsen, suo compagno da 30 anni. Era uno dei mebri più famosi ed influenti dell'Interior Design Hall of Fame. Il designer tessile ebbe tra i primi clienti più importanti architetti e designer come Marcel Breuer, Florence Knoll, Eero Saarinen, Frank Lloyd Wright e Gordon Bunshaft. Larsen ottenne notorietà ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 dicembre 2020) New York, 27 dic. - (Adnkronos) - L'imprenditore e stilista statunitense, celeberrimo e, che ha lasciato un segno indelebile nello stile del moderno arredamento d'interni a livello internazionale, è morto, per cause naturali, nella sua casa di East Hampton, nello stato di New York, all'età di 93 anni. L'annuncio della scomparsa, a funerali avvenuti, è stato dato da Peter Olsen, suo compagno da 30 anni. Era uno dei mebri più famosi ed influenti dell'Interior Design Hall of Fame. Ilebbe tra i primi clienti più importanti architetti ecome Marcel Breuer, Florence Knoll, Eero Saarinen, Frank Lloyd Wright e Gordon Bunshaft.ottenne notorietà ...

TV7Benevento : Moda: addio a Jack Lenor Larsen, celebre e visionario designer tessile... - infoitcultura : Grave lutto per il mondo della moda: addio all’ex modella, aveva 50 anni - infoitcultura : Grave lutto per il mondo della moda | addio all'ex modella | aveva 50 anni - infoitcultura : Stella Tennant: il mondo della moda dice addio alla top model - jwfecchio : RT @vogue_italia: 83 scatti, 83 momenti glam in passerella. Addio Stella Tennant ??, ci mancherà la tua allure aristocratica -