“Messi non ha battuto Pelé per numero di gol con una singola squadra”, la polemica del Santos (Di domenica 27 dicembre 2020) Lionel Messi non ha battuto Pelé per gol fatti con la stessa squadra. Questo, in sintesi, il pensiero del Santos, storico club in cui ha giocato il leggendario campione brasiliano. La società sudamericana ha pubblicato in queste ore un lungo comunicato in cui rivendica il record di marcature di O'Rey rispetto a quello realizzato di recente da La Pulce, arrivata a quota 644 reti con la maglia del Barcellona.Santos: il comunicatocaption id="attachment 1071335" align="alignnone" width="733" Santos Messi Pelé (screenshot sito ufficiale Santos)/captionSecondo quanto si legge nel comunicato molto dettagliato del Santos, Pelé avrebbe segnato ben 1091 gol 'ufficiali' con la stessa maglia del ... Leggi su itasportpress (Di domenica 27 dicembre 2020) Lionelnon haper gol fatti con la stessa. Questo, in sintesi, il pensiero del, storico club in cui ha giocato il leggendario campione brasiliano. La società sudamericana ha pubblicato in queste ore un lungo comunicato in cui rivendica il record di marcature di O'Rey rispetto a quello realizzato di recente da La Pulce, arrivata a quota 644 reti con la maglia del Barcellona.: il comunicatocaption id="attachment 1071335" align="alignnone" width="733"(screenshot sito ufficiale)/captionSecondo quanto si legge nel comunicato molto dettagliato delavrebbe segnato ben 1091 gol 'ufficiali' con la stessa maglia del ...

