Lockdown, in aumento controlli e sanzioni. Code alla stazione Centrale di Milano nonostante la zona rossa (Di domenica 27 dicembre 2020) nonostante la zona rossa, in vigore fino alla mezzanotte di oggi 27 dicembre, alla stazione Centrale di Milano si sono formate lunghe Code di viaggiatori in uscita dal capoluogo lombardo. Già dalle prime ore della giornata, Polizia ferroviaria e Trenitalia hanno rafforzato i controlli per l’accesso ai binari. Obbligatorio per i viaggiatori presentare l’autocertificazione e motivare lo spostamento, vietato al netto delle deroghe specificate dal governo nel decreto di Natale. In stazione, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, si sono venute a creare lunghe Code davanti ai tornelli, che regolano l’accesso ai binari, ma anche lungo il percorso di avvicinamento ai ... Leggi su open.online (Di domenica 27 dicembre 2020)la, in vigore finomezzanotte di oggi 27 dicembre,disi sono formate lunghedi viaggiatori in uscita dal capoluogo lombardo. Già dalle prime ore della giornata, Polizia ferroviaria e Trenitalia hanno rafforzato iper l’accesso ai binari. Obbligatorio per i viaggiatori presentare l’autocertificazione e motivare lo spostamento, vietato al netto delle deroghe specificate dal governo nel decreto di Natale. In, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, si sono venute a creare lunghedavanti ai tornelli, che regolano l’accesso ai binari, ma anche lungo il percorso di avvicinamento ai ...

pietrogiliberti : RT @paola_demicheli: Abbiamo sbloccato nel 2020 opere per 17 miliardi che creano lavoro. I cantieri, nonostante l’emergenza Covid, non si s… - COVIDbot_ITA : RT @paola_demicheli: Abbiamo sbloccato nel 2020 opere per 17 miliardi che creano lavoro. I cantieri, nonostante l’emergenza Covid, non si s… - paola_demicheli : Abbiamo sbloccato nel 2020 opere per 17 miliardi che creano lavoro. I cantieri, nonostante l’emergenza Covid, non s… - igsolkr : RT @valponti77: Guardavo una tabella con nascite e morti in Italia dal 2002 al 2019. Mi è balzato all’occhio il dato del 2015: 647.571 mort… -

Ultime Notizie dalla rete : Lockdown aumento Gli effetti del lockdown su bimbi e adolescenti: in aumento sintomi ossessivo-compulsivi Orizzonte Scuola Botti di Capodanno: non abbassare la guardia pensando che con il lockdown ci saranno meno botti

“Nel 2020 i botti di Capodanno hanno causato un morto e 204 feriti, quest’anno non si può abbassare la guardia pensando che con il lockdown i soliti ignoti rinunceranno al piacere dei botti, anzi, pot ...

Lockdown e botti di capodanno l’appello dall’Anaspol

quest’anno non si può abbassare la guardia pensando che con il lockdown i soliti ignoti rinunceranno al piacere dei botti, anzi, potrebbe essere pure peggio, perché in tanti li spareranno da casa e ...

“Nel 2020 i botti di Capodanno hanno causato un morto e 204 feriti, quest’anno non si può abbassare la guardia pensando che con il lockdown i soliti ignoti rinunceranno al piacere dei botti, anzi, pot ...quest’anno non si può abbassare la guardia pensando che con il lockdown i soliti ignoti rinunceranno al piacere dei botti, anzi, potrebbe essere pure peggio, perché in tanti li spareranno da casa e ...