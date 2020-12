Lei è Cristiana | è la figlia ‘segreta’ di un noto cantante | chi è?

Leggi su chenews

(Di domenica 27 dicembre 2020) ConosceteCalone? Lei è la“segreta” di un, uno dei più amati in Italia. Conosciamo insieme la sua storiaCalone è nata nel 1971 dalla relazione tra Franca Sebastiani e unitaliano, famoso per una canzone che ha fatto la storia della musica del nostro Paese: Perdere l’amore. Naturalmente stiamo parlando di Massimo Ranieri, ilpartenopeo.è la sua“segreta” perché è stata riconosciuta come tale soltanto nel 1995, ben 24 anni dopo la sua nascita. Quando è nata, Massimo aveva solo 19 anni e la sua carriera stava per decollare. Non riconobbe la bambina e questo avvenne, come detto, molti anni dopo. Anche se l’incontro tra i ...