Juventus, l’ex tecnico Lippi: “La Signora non farà più figuracce come contro la Fiorentina. Scudetto? Giochi ancora aperti” (Di domenica 27 dicembre 2020) Marcello Lippi ha parlato al Qs - La Nazionel’ex ct della Nazionale azzurra e tecnico bianconero parla del campionato italiano e della lotta Scudetto, tornando anche sul 3-0 della Fiorentina in casa della Juventus.Queste le dichiarazioni dell'ex tecnico della "Vecchia Signora"."L’Inter una candidata al titolo, così come il Milan, che non sta lassù per caso. Tutti i Giochi sono ancora aperti. E lo resteranno a lungo. La Juventus? Non è per niente tagliata fuori. Certo, se gioca come contro la Fiorentina non va da nessuna parte, ma stia sicuro che figuracce così la Signora non ne ... Leggi su mediagol (Di domenica 27 dicembre 2020) Marcelloha parlato al Qs - La Nazionect della Nazionale azzurra ebianconero parla del campionato italiano e della lotta, tornando anche sul 3-0 dellain casa della.Queste le dichiarazioni dell'exdella "Vecchia"."L’Inter una candidata al titolo, cosìil Milan, che non sta lassù per caso. Tutti isono. E lo resteranno a lungo. La? Non è per niente tagliata fuori. Certo, se giocalanon va da nessuna parte, ma stia sicuro checosì lanon ne ...

