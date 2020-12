Ibra: “Quando perdo, mia moglie capisce e mi sta lontano. Solo Maradona più forte di me” (Di domenica 27 dicembre 2020) Zlatan Ibrahimovic ha raccontato a Sportweek il suo culto per la vittoria. “Mi incazzo tantissimo Quando perdo, ma non cerco scuse. Se mi incazzo, è meglio che stai lontano. Mia moglie Helena mi conosce e mi dice ciao. Quando alzo il volume, lei lo abbassa e se ne va. Non per darmi ragione, anzi mi dice che sono stupido. E se ne va. Il più forte di tutti i tempi? Maradona. Sì, lui era più forte anche di me”. Foto: Sito Uff. Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 27 dicembre 2020) Zlatanhimovic ha raccontato a Sportweek il suo culto per la vittoria. “Mi incazzo tantissimo, ma non cerco scuse. Se mi incazzo, è meglio che stai. MiaHelena mi conosce e mi dice ciao.alzo il volume, lei lo abbassa e se ne va. Non per darmi ragione, anzi mi dice che sono stupido. E se ne va. Il piùdi tutti i tempi?. Sì, lui era piùanche di me”. Foto: Sito Uff. Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

