Grave lutto per Gianni Sperti: è morto il suo papà (Di domenica 27 dicembre 2020) Una brutta notizia oggi arriva dal mondo di Uomini e Donne. Un grande dolore per Gianni Sperti che ha perso il suo papà. E’ stato proprio l’opinionista di Uomini e Donne a postare una immagine su Instagram. Uno sfondo nero con una semplice scritta: “Ciao pa“. Un dolore troppo grande per Gianni che è da sempre legatissimo alla sua famiglia, i due genitori che lo hanno sempre sostenuto sin da quando ha cercato di farsi strada nel mondo del ballo e della televisione. Nessun altro commento da parte di Gianni che non ha specificato quali siano state le cause della morte del suo papà. Ma tanti invece i commenti di chi ama e segue con affetto Gianni. Non potevano mancare i messaggi di affetto anche di ex volti di Uomini e Donne. Da Pietro Tartaglione a Ida Platano, passando ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 27 dicembre 2020) Una brutta notizia oggi arriva dal mondo di Uomini e Donne. Un grande dolore perche ha perso il suo. E’ stato proprio l’opinionista di Uomini e Donne a postare una immagine su Instagram. Uno sfondo nero con una semplice scritta: “Ciao pa“. Un dolore troppo grande perche è da sempre legatissimo alla sua famiglia, i due genitori che lo hanno sempre sostenuto sin da quando ha cercato di farsi strada nel mondo del ballo e della televisione. Nessun altro commento da parte diche non ha specificato quali siano state le cause della morte del suo. Ma tanti invece i commenti di chi ama e segue con affetto. Non potevano mancare i messaggi di affetto anche di ex volti di Uomini e Donne. Da Pietro Tartaglione a Ida Platano, passando ...

