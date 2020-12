Giani: "In Toscana concluse le prime 620 vaccinazioni" (Di domenica 27 dicembre 2020) "E' una splendida giornata di sole e di speranza! Abbiamo concluso la vaccinazione delle prime 620 dosi grazie al lavoro straordinario di donne e uomini da sempre impegnati per salvare vite umane. Da ... Leggi su lanazione (Di domenica 27 dicembre 2020) "E' una splendida giornata di sole e di speranza! Abbiamo concluso la vaccinazione delle620 dosi grazie al lavoro straordinario di donne e uomini da sempre impegnati per salvare vite umane. Da ...

infoitinterno : Toscana. Vaccine Day, oggi le prime 620 dosi. Giani: 'Giornata storica' - infoitinterno : Giani: 'In Toscana concluse le prime 620 vaccinazioni' - qn_lanazione : Giani: 'In #Toscana concluse le prime 620 vaccinazioni' - News_24it : FIRENZE - Consegnato simbolicamente il primo scatolone di vaccini nelle mani del governatore Giani, scortato da Car… - FirenzePost : Vaccino day: in Toscana già distribuite 620 dosi. L’annuncio di Giani -