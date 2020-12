F1, Sebastian Vettel sull’incidente di Grosjean: “E’ un mistero come sia riuscito a sopravvivere” (Di domenica 27 dicembre 2020) Sebastian Vettel si prepara per una nuova avventura. Il quattro volte iridato ha concluso dopo sei anni la storia con la Ferrari in F1, senza raggiungere il traguardo prefissato: vincere il titolo iridato. Un target mancato, frutto di una situazione nella scuderia di Maranello non ideale e di una macchina che mai è stata così performante da garantire al teutonico questo riscontro. Nel 2021 ci sarà l’Aston Martin ad attenderlo e il tedesco ha grandi motivazioni. Un 2020, da questo punto di vista, estremamente negativo: il 13° posto nella classifica piloti, con soli 33 punti all’attivo, parla chiaro. Annata però che rimarrà nel cuore e nel cervello per il bruttissimo incidente del franco-svizzero della Haas Romain Grosjean, uscito miracolosamente illeso dal terribile impatto contro le barriere nel corso del primo giro del GP di Sakhir, ... Leggi su oasport (Di domenica 27 dicembre 2020)si prepara per una nuova avventura. Il quattro volte iridato ha concluso dopo sei anni la storia con la Ferrari in F1, senza raggiungere il traguardo prefissato: vincere il titolo iridato. Un target mancato, frutto di una situazione nella scuderia di Maranello non ideale e di una macchina che mai è stata così performante da garantire al teutonico questo riscontro. Nel 2021 ci sarà l’Aston Martin ad attenderlo e il tedesco ha grandi motivazioni. Un 2020, da questo punto di vista, estremamente negativo: il 13° posto nella classifica piloti, con soli 33 punti all’attivo, parla chiaro. Annata però che rimarrà nel cuore e nel cervello per il bruttissimo incidente del franco-svizzero della Haas Romain, uscito miracolosamente illeso dal terribile impatto contro le barriere nel corso del primo giro del GP di Sakhir, ...

