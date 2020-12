Covid, almeno sette morti per rogo in una clinica privata in Egitto (Di domenica 27 dicembre 2020) almeno sette persone sono morte e molte altre rimaste ferite in un incendio scoppiato in una clinica privata che aveva in cura pazienti affetti da coronavirus alla periferia nordest de Il Cairo. Lo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 27 dicembre 2020)persone sono morte e molte altre rimaste ferite in un incendio scoppiato in unache aveva in cura pazienti affetti da coronavirus alla periferia nordest de Il Cairo. Lo ...

repubblica : Egitto, incendio in una clinica Covid: almeno 7 morti e numerosi feriti [aggiornamento delle 04:10] - SkyTG24 : Covid-19: l'immunità dopo l'infezione dura almeno 8 mesi. Lo studio - messveneto : È il giorno delle prime vaccinazioni anti Covid: si parte a Palmanova con gli operatori sanitari: Le fiale della Pf… - GHERARDIMAURO1 : RT @repubblica: Egitto, incendio in una clinica Covid: almeno 7 morti e numerosi feriti [aggiornamento delle 04:10] - MediasetTgcom24 : Covid, almeno sette morti per rogo in una clinica privata in Egitto #Coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Covid almeno Covid, almeno sette morti per rogo in una clinica privata in Egitto TGCOM Egitto, incendio in una clinica Covid: almeno 7 morti e numerosi feriti

Almeno sette persone sono morte e molte altre rimaste ferite in un incendio scoppiato ieri in una clinica privata che aveva in cura pazienti affetti da coronavirus alla periferia nordest del Cairo. Lo ...

Egitto,rogo in clinica: almeno 7 morti

almeno 7 morti Almeno sette persone sono morte e molte altre rimaste ferite in un incendio scoppiato ieri in una clinica privata che aveva in cura pazienti affetti da coronavirus alla periferia ...

Almeno sette persone sono morte e molte altre rimaste ferite in un incendio scoppiato ieri in una clinica privata che aveva in cura pazienti affetti da coronavirus alla periferia nordest del Cairo. Lo ...almeno 7 morti Almeno sette persone sono morte e molte altre rimaste ferite in un incendio scoppiato ieri in una clinica privata che aveva in cura pazienti affetti da coronavirus alla periferia ...