Coronavirus, in Veneto tasso di positività record (36%) e contagi in aumento: cosa sta succedendo? (Di domenica 27 dicembre 2020) Da regione modello, nella lotta al Covid, a prima regione italiana per incremento di casi giornalieri. cosa sta succedendo in Veneto? Partiamo dai dati. Ieri, 26 dicembre, i nuovi positivi sono stati 2.523 con 33 morti contro i 1.756 in Emilia-Romagna e i 1.606 in Lombardia. Il Veneto, dunque, è stato la prima regione italiana per contagi nelle ultime 24 ore. Gli unici dati positivi riguardano i ricoveri di pazienti Covid nei reparti non critici che calano di 22 unità mentre salgono di 5 i pazienti nelle terapie intensive. Gli attualmente positivi sono 88.842 (+1.457). Il giorno prima, il 25 dicembre, si è registrato un boom di contagi: i positivi erano stati 5.010 con un tasso di positività salito al 36%, vale a dire tre volte il dato ... Leggi su open.online (Di domenica 27 dicembre 2020) Da regione modello, nella lotta al Covid, a prima regione italiana per incremento di casi giornalieri.stain? Partiamo dai dati. Ieri, 26 dicembre, i nuovi positivi sono stati 2.523 con 33 morti contro i 1.756 in Emilia-Romagna e i 1.606 in Lombardia. Il, dunque, è stato la prima regione italiana pernelle ultime 24 ore. Gli unici dati positivi riguardano i ricoveri di pazienti Covid nei reparti non critici che calano di 22 unità mentre salgono di 5 i pazienti nelle terapie intensive. Gli attualmente positivi sono 88.842 (+1.457). Il giorno prima, il 25 dicembre, si è registrato un boom di: i positivi erano stati 5.010 con undisalito al 36%, vale a dire tre volte il dato ...

petergomezblog : #Coronavirus, 19.037 contagi con 152mila test: il tasso di positività risale al 12,5%. 459 i morti. 5mila casi solo… - TgrVeneto : #COVID19 scoperta la variante veneta che si articola in due tipologie #ioseguoTgr - vaticannews_it : #26dicembre #SantoStefano Una stanza degli abbracci per chi è solo, anche a #Natale. L’idea di una residenza per an… - TgrRai : RT @TgrVeneto: Le dosi destinate al #Veneto per questa giornata simbolica, arrivate nella notte a Villafranca (VR), sono state trasferite a… - veneto_ : RT @Barabba_2000: Perché il #tampone ,test rapido, non si fa in auto come come si vede in televisione? Qua si sta al freddo. #coronavirus #… -