Basket Serie A1 2020 2021 | Cremona-Brindisi 96-94 | cronaca e tabellino

(Di domenica 27 dicembre 2020) La Vanolibatte a sorpresa l’Happy Casanell’ultimo appuntamento domenicale del tredicesimo turno dellaA1 di. Vittoria di forza e in rimonta dopo un primo parziale poco soddisfacente fino a un punto a punto nel quale la Vanoli è riuscita a prevalere nei secondi finali con il punteggio di 96-94. Man of the match perHommes con 20 punti, perinvece tre giocatori toccano quota 20 punti come Perkins (22), Harrison (21) e Thompson (20). VANOLI-HAPPY CASA96-94 (21-29; 24-16; 30-29; 21-20): Hommes 20, Mian 14, TJ Williams 12, Cournooh 10, Poeta 10, Palmi 8, Lee 6, R Williams 5: Perkins 22, Harrison 21, Thompson 20, Bell 17, Willis 6, Visconti ...

E’ la prova più evidente che l’approccio vanoliano in questa serie A ha dato i suoi rigogliosi frutti; ed ecco spiegato il perché quelli che se ne vanno per arrivare a più alti traguardi sono sempre ...Cremona si impone 96-94 nel posticipo di Serie A. Seconda sconfitta consecutiva per Brindisi, che dopo il ko con Pesaro cede in trasferta a Cremona per 96-94 nel posticipo, scivolando a quattro punti ...