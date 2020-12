Alberto Matano, un “raggio di sole” nella sua vita: novità su Instagram (Di domenica 27 dicembre 2020) La prima domenica postnatalizia di Alberto Matano è tutta all’insegna dell’ottimismo: cosa sta succedendo nella vita del noto giornalista e conduttore Rai? “Un raggio di sole nutre l’umore… #buonadomenica ??”. Così scrive Alberto Matano nel suo ultimo post su Instagram, tutto all’insegna del buonumore in questa prima domenica postnatalizia. Forse c’entra la ventata di ottimismo portata L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 27 dicembre 2020) La prima domenica postnatalizia diè tutta all’insegna dell’ottimismo: cosa sta succedendodel noto giornalista e conduttore Rai? “Undinutre l’umore… #buonadomenica ??”. Così scrivenel suo ultimo post su, tutto all’insegna del buonumore in questa prima domenica postnatalizia. Forse c’entra la ventata di ottimismo portata L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

infoitcultura : Lorella Cuccarini: Alberto Matano e La Vita in Diretta, il vero motivo dell’addio - infoitcultura : Lorella Cuccarini, finalmente la verità: ecco cos’è successo con Alberto Matano - zazoomblog : Lorella Cuccarini svelato il motivo per cui non è più accanto ad Alberto Matano: parla Stefano Coletta - #Lorella… - zazoomblog : Lorella Cuccarini finalmente la verità: ecco cos’è successo con Alberto Matano - #Lorella #Cuccarini #finalmente - infoitcultura : Alberto Matano crolla a La Vita in Diretta: il giornalista non ce la fa -