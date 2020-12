Un incendio ha devastato la casa del fratello di Luca Cordero Montezemolo

(Di sabato 26 dicembre 2020) Unha distrutto ieri sera, intorno alle 20,30, la villa di Marcoin strada San Martino, a Castiglione Torinese, in provincia di Torino. A causare le fiamme nell'abitazione ...

TorinoToday

Nell'abitazione del notaio 71enne, fratello del più noto Luca, ex presidente di Fiat, Ferrari e Confindustria, sarebbe stato un corto circuito partito dalle luminarie natalizie.Un incendio ha devastato la villa di Marco Cordero di Montezemolo in strada San Martino, a Castiglione Torinese, in provincia di Torino. A causare le fiamme divampate ieri sera intorno alle 23.30 nell ...