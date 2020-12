Traffico Roma del 26-12-2020 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 26 dicembre 2020) Luceverdebuona Santo Stefano dalla redazione Bentrovati a questo aggiornamento non ci sono disagi di rilievonella norma ma con le limitazioni della zona rossa vediamo di muoversi soltanto per valide necessità oppure per fare un unico spostamento nei pressi della propria abitazione È consentita l’attività motoria ma solo in forma individuale in questa giornata alcune modifiche riguardano le linee del trasporto pubblico deviata la linea 51 deviazioni per le linee 85 e 118 nella zona di via di Casal Palocco deviata Delle Corse della linea 016 per i lavori sul viale Alessandro Magno in zona Flaminio la linea tram 2 non in servizio è sostituita da gli autobus per tutte le notizie suviabilità e trasporto pubblico ma anche per notizie legate all’emergenza coronavirus potete consultare il sito ...