Salvini distribuisce pasti con i City Angels, un post lo smentisce: 'Quella è mia madre, e non è una clochard' (Di sabato 26 dicembre 2020) Matteo Salvini ha festeggiato il Natale unendosi ai volontari dell'Associazione City Angels nella consegna di pacchi alimentari destinati ai milanesi più bisognosi. L'operazione annunciata nei giorni ... Leggi su leggo (Di sabato 26 dicembre 2020) Matteoha festeggiato il Natale unendosi ai volontari dell'Associazionenella consegna di pacchi alimentari destinati ai milanesi più bisognosi. L'operazione annunciata nei giorni ...

