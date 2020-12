In una Rsa di Genova un'ospite di 101 anni tra le prime a vaccinarsi (Di sabato 26 dicembre 2020) AGI - "Abbiamo avuto un'adesione al 100%, sia da parte degli ospiti che del personale". Lo dice all'AGI Fabrizio Tassara, 41 anni, direttore della Rsa Villa Costalta di Mele (Genova), una delle due residenze protette per anziani destinatarie dei primi vaccini anti Covid in Liguria. Tassara gestisce la struttura, ereditata dai suoi che la seguivano dal 1994. Ne frequenta i corridoi da quanto aveva 14 anni e attende il vaccino con grande speranza. La somministrazione coinvolgerà 40 persone, ovvero tutti e 22 gli ospiti e tutti i 18 membri del personale. Tassara sarà il primo tra il personale della Rsa a vaccinarsi, con l'obiettivo anche di rassicurare i dipendenti: "La cavia - sorride - sarò io per dare l'esempio. Se fossimo andati in ordine alfabetico, sarei stato l'ultimo. Ma ho voluto dare un po' il buon esempio, perché se si vaccina il capo, si può stare ... Leggi su agi (Di sabato 26 dicembre 2020) AGI - "Abbiamo avuto un'adesione al 100%, sia da parte degli ospiti che del personale". Lo dice all'AGI Fabrizio Tassara, 41 anni, direttore della Rsa Villa Costalta di Mele (), una delle due residenze protette per anziani destinatarie dei primi vaccini anti Covid in Liguria. Tassara gestisce la struttura, ereditata dai suoi che la seguivano dal 1994. Ne frequenta i corridoi da quanto aveva 14 anni e attende il vaccino con grande speranza. La somministrazione coinvolgerà 40 persone, ovvero tutti e 22 gli ospiti e tutti i 18 membri del personale. Tassara sarà il primo tra il personale della Rsa a vaccinarsi, con l'obiettivo anche di rassicurare i dipendenti: "La cavia - sorride - sarò io per dare l'esempio. Se fossimo andati in ordine alfabetico, sarei stato l'ultimo. Ma ho voluto dare un po' il buon esempio, perché se si vaccina il capo, si può stare ...

Ultime Notizie dalla rete : una Rsa Martano, in una Rsa nasce la Sala degli Abbracci: i nonni hanno sfiorato le mani dei congiunti La Gazzetta del Mezzogiorno Vax Day, Residenza Dorica prima Rsa nelle Marche

(ANSA) - ANCONA, 26 DIC - "Residenza Dorica Santo Stefano Riabilitazione" di Ancona, del Gruppo Anni Azzurri, è la prima Rsa nelle Marche e una delle prime in Italia a partire con la vaccinazione dei ...

Covid. Pogliese: “Con il vaccino inizia una nuova fase”

Il sindaco si è recato, insieme al Commissario anti covid dell'Asp 3 Pino Liberti, nel "drive di San Giuseppe La Rena.

(ANSA) - ANCONA, 26 DIC - "Residenza Dorica Santo Stefano Riabilitazione" di Ancona, del Gruppo Anni Azzurri, è la prima Rsa nelle Marche e una delle prime in Italia a partire con la vaccinazione dei ...