GF Vip, colpo di scena: arriva il comunicato a sorpresa, ma qualcuno si ribella (Di sabato 26 dicembre 2020) ; ecco cosa è successo nella casa più spiata della tv. L’atmosfera si riscalda al Grande Fratello Vip! Come ben sappiamo, la quinta edizione del reality durerà fino a febbraio 2021 e, quindi, i vipponi stanno trascorrendo le festività di Natale nella L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 26 dicembre 2020) ; ecco cosa è successo nella casa più spiata della tv. L’atmosfera si riscalda al Grande Fratello Vip! Come ben sappiamo, la quinta edizione del reality durerà fino a febbraio 2021 e, quindi, i vipponi stanno trascorrendo le festività di Natale nella L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

infoitcultura : GF Vip, la puntata di Venerdì 25 Dicembre ci sarà? Arriva il colpo di scena - infoitcultura : Grande Fratelli Vip, la puntata di Venerdì 25 Dicembre ci sarà? Clamoroso colpo di scena - infoitcultura : Gf Vip, brutto colpo per Pretelli: non è stata Elisabetta Gregoraci a mandare l'aereo - zazoomblog : Stefania Orlando e Samantha De Grenet colpo di scena: cosa è successo nelle ultime ore al GF Vip - #Stefania… - Nanoalto : @AnnaRagosta Di dati potrei fornirtene molti e non puoi certo negare che i vip vengano ricoverati al primo colpo di… -