Così abbiamo restituito ai cittadini un bene storico e ambientale abbandonato (Di sabato 26 dicembre 2020) Le storie guerriere sono storie che ci insegnano come sia possibile, con forza e tenacia, cambiare realmente le cose. Storie che possono essere di ispirazione ed esempio. Per oltre un anno abbiamo raccontato in questa rubrica le battaglie combattute sul territorio dai portavoce e attivisti del MoVimento 5 Stelle. Ora vogliamo farvi conoscere le storie guerriere portate avanti dai sindaci e dagli assessori del MoVimento che ogni giorno si impegnano per cambiare il volto delle città che amministrano e dare un nuovo futuro ai loro cittadini. A cura di Fabrizio Flavio Baldassarre, sindaco del Comune di Santeramo in Colle amministrato dal MoVimento 5 Stelle • IL PROBLEMA Il Bosco Galietti (circa 20 ettari di conifere, querce e macchia mediterranea a 2 km dal centro urbano) e l’omonima Masseria (costruita nel 1767), sono beni storici e ambientali di ... Leggi su ilblogdellestelle (Di sabato 26 dicembre 2020) Le storie guerriere sono storie che ci insegnano come sia possibile, con forza e tenacia, cambiare realmente le cose. Storie che possono essere di ispirazione ed esempio. Per oltre un annoraccontato in questa rubrica le battaglie combattute sul territorio dai portavoce e attivisti del MoVimento 5 Stelle. Ora vogliamo farvi conoscere le storie guerriere portate avanti dai sindaci e dagli assessori del MoVimento che ogni giorno si impegnano per cambiare il volto delle città che amministrano e dare un nuovo futuro ai loro. A cura di Fabrizio Flavio Baldassarre, sindaco del Comune di Santeramo in Colle amministrato dal MoVimento 5 Stelle • IL PROBLEMA Il Bosco Galietti (circa 20 ettari di conifere, querce e macchia mediterranea a 2 km dal centro urbano) e l’omonima Masseria (costruita nel 1767), sono beni storici e ambientali di ...

