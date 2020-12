Uomini e Donne | un’ex tronista e corteggiatrice è in dolce attesa

matteosalvinimi : Buongiorno e buona Santa Vigilia di Natale, Amici. Magnifico panettone, donato da un pasticciere romagnolo: oggi lo… - matteosalvinimi : Oggi il mio abbraccio alle donne e agli uomini della Polizia Penitenziaria e a TUTTE le Forze dell’Ordine che ci ai… - virginiaraggi : Oggi ho partecipato alla messa celebrata nella struttura di accoglienza ‘Santa Giacinta’ di Roma. Un luogo che ogni… - FigliContesi : @FDestiny1523 Infatti, guarda un po', nessuno 'criminalizza' o 'demonizza' la 'categoria' padri, figli, figlie e ma… - Sghedoni77 : RT @matteosalvinimi: Buongiorno e buona Santa Vigilia di Natale, Amici. Magnifico panettone, donato da un pasticciere romagnolo: oggi lo po… -

Ultime Notizie dalla rete : Uomini Donne

Assente da Uomini e Donne da qualche settimana Carlotta Savorelli ha spiegato ai fans preoccupati i motivi che l’hanno costretta a non presenziare nel corso delle ultime registrazioni del programma.Natale in presidio per gli operai della Voss Il presidio degli uomini e delle donne, che nei giorni scorsi è stato anche teatro di un bruttissimo episodio, con il sindacalista Andrea Donegà che è ...