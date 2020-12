(Di venerdì 25 dicembre 2020) Potrebbe essere una rappresaglia per la telefonata in cui l'attivista avrebbe smascherato il suo avvelenatore

IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Russia, fermata e interrogata una collaboratrice di Navalny - Notiziedi_it : Russia, fermata e interrogata una collaboratrice di Navalny - Agenzia_Italia : Russia, fermata e interrogata una collaboratrice di Navalny - Twittytwitty17 : RT @Fata_Turch: La #unconventionalwarfare o #guerraibrida non si è mai fermata. Recente il più grande attacco negli #USA, ad opera pare del… - civitas_europea : RT @Fata_Turch: La #unconventionalwarfare o #guerraibrida non si è mai fermata. Recente il più grande attacco negli #USA, ad opera pare del… -

Ultime Notizie dalla rete : Russia fermata

Potrebbe essere una rappresaglia per la telefonata in cui l'attivista avrebbe smascherato il suo avvelenatore.La mattina del 25 dicembre la polizia russa ha perquisito la casa di Mosca di Lyubov Sobol, oppositrice vicina ad Alexei Navalny, e l'ha fermata per ...