Buon Natale!

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 25 dicembre 2020) Ebbene sì, anche quest’anno abbiamo mangiato il panettone. Nonostante tutto, nonostante il 2020. Anzi, probabilmente il panettone l’avete scelto con le nostre classifiche, e adesso lo state degustando, tagliato bene e soprattutto abbinato ai vini giusti. Magari state brindando con le bollicine più azzeccate, o avete in tavola un menu di Natale creato con le ricette della tradizione italiana che abbiamo scovato per voi. Forse avete in menu qualche piatto di un ristorante che vi abbiamo suggerito. E avete apparecchiato seguendo i nostri consigli. Magari state semplicemente scongelando surgelati: ebbene sì, vi abbiamo concesso anche questo. Magari state sgranocchiando torrone o vi state preparando una confortante bevanda natalizia. O magari vi abbiamo fatto compagnia fino ad oggi, con gli articoli che vi hanno spiegato meglio il mondo del cibo e del vino, la ristorazione e il delivery, ...