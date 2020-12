Boxing day, Premier League: date e orari (Di venerdì 25 dicembre 2020) Mentre Serie A e Bundesliga riprenderanno soltanto nel 2021,e la Liga prima di Capodanno, in Inghilterra, come da tradizione, la Premier League scenderà in campo anche il 26 dicembre per il consueto Boxing Day, che vedrà un’ appendice anche il giorno seguente. Quando e dove si vedrà il Boxing Day? Il 15esimo turno del campionato inglese si disputerà tra il 26 e il 27 dicembre, con quattro fasce orarie nella giornata di sabato, mentre nella giornata si proseguirà con quattro gare, di cui la prima alle 13.30 e l’ultima alle 21. Le partite saranno trasmesse in esclusiva su Sky che detiene i diritti della Premier League. Il programma –Leicester-Manchester United sabato 26 dicembre ore 13.30(Sky Sport uno e Sky Sport Football) –Aston Villa-Crystal ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 25 dicembre 2020) Mentre Serie A e Bundesliga riprenderanno soltanto nel 2021,e la Liga prima di Capodanno, in Inghilterra, come da tradizione, lascenderà in campo anche il 26 dicembre per il consuetoDay, che vedrà un’ appendice anche il giorno seguente. Quando e dove si vedrà ilDay? Il 15esimo turno del campionato inglese si disputerà tra il 26 e il 27 dicembre, con quattro fascee nella giornata di sabato, mentre nella giornata si proseguirà con quattro gare, di cui la prima alle 13.30 e l’ultima alle 21. Le partite saranno trasmesse in esclusiva su Sky che detiene i diritti della. Il programma –Leicester-Manchester United sabato 26 dicembre ore 13.30(Sky Sport uno e Sky Sport Football) –Aston Villa-Crystal ...

