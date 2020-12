Addio 2020 | l’ultimo saluto a Lucia Bosè | Gianni Mura e Joe Amoruso

(Di venerdì 25 dicembre 2020) Tre grandi nomi, ognuno nel suo campo. Cinema, giornalismo e molto di più, infine musica. Personaggi assolutamente unici.(Facebook)21 marzo. Muore a 74 anni, in seguito ad un improvviso attacco cardiaco,, scrittore, giornalista, uomo di sport, che ha raccontato attraverso la sua voce e la sua penna pagine indimenticabili di calcio e ciclismo. I celebri racconti sul Tour de France. L’amicizia, forte, conBrera, la passione per il calcio, e quei suoi scritti che resteranno per sempre tra le migliori testimonianze di quello che forse è molto più di un semplice gioco. Gli articoli su Repubblica, gli speciali, i romanzi, pagine indelebili, tra due secoli, di sport e passione....

repubblica : Addio Erasmus per e da il Regno Unito: con la Brexit finisce anche il programma di studi per gli universitari - petergomezblog : Addio a Nedo Fiano, che ai giovani raccontava la Shoah e diceva: “Vorrei arricchire il vostro cuore” . A Lele e all… - LaStampa : Si è spento a 95 anni a Milano. Da tempo era ricoverato assieme a sua moglie: ha dedicato tutta la vita a tramandar… - EvaRizzetto : RT @Masse78: Vi spiego il Capodanno 2020: 20:00 CENA 22:00 DIVANO 23:00 PISOLINO 23:59 SVEGLIA 3, 2, 1, ADDIO 2020 DI MERDA 24:05 BUONANOT… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Londra dice addio all'Erasmus e annuncia il programma Turing 'Scelta soffert… -

Ultime Notizie dalla rete : Addio 2020

La Gazzetta dello Sport

Il mondo lo ricorderà come l’anno del Covid, il calcio, invece, come l’anno del Bayern Monaco. Il 2020 è stato un trionfo per i bavaresi. Una squadra corretta, aggiustata ma non stravolta, da un ex ...ROMA – Gli italiani hanno speso circa 1,8 miliardi di euro per i cibi e le bevande consumati tra la cena della vigilia e il pranzo di Natale, con un calo del 31% rispetto allo scorso anno a causa dell ...