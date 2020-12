Soccer: Milan keep noses in front at top of Serie A (Di giovedì 24 dicembre 2020) ROME, DEC 24 - AC Milan maintained their one-point lead at the top of Serie A by beating Lazio 3-2 at the San Siro on Wednesday thanks to Theo Hernandez's header deep into stoppage time. Milan had ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 24 dicembre 2020) ROME, DEC 24 - ACmaintained their one-point lead at the top ofA by beating Lazio 3-2 at the San Siro on Wednesday thanks to Theo Hernandez's header deep into stoppage time.had ...

giacomopolli_ : Serie A, Sconcerti: “Nessuno ha l’intensità del Milan, per Ronaldo problema Chiesa” - Actually_Soccer : @gianlucalauduc1 si parla a fine stagione cmq . Secondo noi il Milan si qualifichera' di poco per la Champions Leag… - gianlucalauduc1 : @Actually_Soccer Già in una precedente discussione dissi che il Milan non è da scudetto e che quasi sicuramente non… - mauroquesito63 : Milan batte Lazio al fotofinish, Roma tris al Cagliari - ItalianSerieA : New post: IL MILAN CONFERMA IL PRIMO POSTO SOTTO L’ALBERO -

Cristiano Ronaldo, Natale a Dubai sognando un altro premio

Il portoghese è volato insieme alla famiglia a Dubai dove trascorrerà il Natale e parteciperà ai Globe Soccer Awards dove è in corsa per il riconoscimento di miglior giocatore dell'anno e del secolo.

