Scanu, l'addio al papà morto di Covid: 'Ti vedevo come Highlander, questo dolore mi soffoca' (Di giovedì 24 dicembre 2020) Valerio Scanu e l'addio al papà. 'Quando tutto è iniziato il mio più grande terrore era proprio che si arrivasse a questo punto. Ho sempre visto mio Babbo come Highlander, la persona più buona ma ... Leggi su leggo (Di giovedì 24 dicembre 2020) Valerioe l'al. 'Quando tutto è iniziato il mio più grande terrore era proprio che si arrivasse apunto. Ho sempre visto mio Babbo, la persona più buona ma ...

ennatrasporti : L’addio di Valerio Scanu al padre morto di Covid: ”Ti vedevo come Highlander” - Adnkronos : L'addio di #ValerioScanu al padre morto di #Covid: ''Ti vedevo come Highlander'' - AURORA65388938 : RT @ilmessaggeroit: Scanu, l'addio al papà morto di Covid: «Ti vedevo come Highlander, questo dolore mi soffoca» - TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: Scanu, l'addio al papà morto di Covid: «Ti vedevo come Highlander, questo dolore mi soffoca» - fisco24_info : L'addio di Valerio Scanu al padre morto di Covid: ''Ti vedevo come Highlander'' : Il cantante ringrazia i medici e… -