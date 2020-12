Qui E Adesso di Massimo Ranieri non va in onda stasera, 24 dicembre: su Rai3 il Circo di Montecarlo (Di giovedì 24 dicembre 2020) Qui E Adesso di Massimo Ranieri non va in onda stasera: la notte della vigilia di Natale Rai3 propone il Festival internazionale del Circo di Montecarlo e costringe Massimo Ranieri ad un altro giovedì di stop. Qui E Adesso non slitta, però, di un’altra settimana. La terza puntata dello show verrà recuperata. Massimo Ranieri non va in onda stasera, giovedì 24 dicembre, ma recupera la terza puntata di Qui E Adesso domani sera, eccezionalmente di venerdì. La penultima delle quattro serate con lui dal Teatro Sistina di Roma andrà quindi in scena nella notte di Natale, venerdì 25 ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 24 dicembre 2020) Qui Edinon va in: la notte della vigilia di Natalepropone il Festival internazionale deldie costringead un altro giovedì di stop. Qui Enon slitta, però, di un’altra settimana. La terza puntata dello show verrà recuperata.non va in, giovedì 24, ma recupera la terza puntata di Qui Edomani sera, eccezionalmente di venerdì. La penultima delle quattro serate con lui dal Teatro Sistina di Roma andrà quindi in scena nella notte di Natale, venerdì 25 ...

