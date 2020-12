Pandemia e vino, il grido di un produttore (Di giovedì 24 dicembre 2020) Umberto Cosmo, è un artigiano del vino. Uno capace di interpretare il territorio e di rischiare innovando, tanto da produrre il primo prosecco superiore con il metodo classico. Un vignaiolo etico, una persona che mette passione e serietà in tutto quello che fa, ed un briciolo di pazzia che non guasta mai. Questa mattina sulle pagine del suo profilo Facebook ha sottolineato la necessità di porre l’accento sulla crisi che il sistema ristorazione e il sistema vino stanno vivendo. Che anno è stato il 2020 per il vino italiano? Per molti di noi vignaioli la prima fase di lockdown, seppure dolorosa da un punto di vista economico, ha rappresentato un momento utile per fermarci a riflettere sul nostro sistema di produzione. Abbiamo avuto il tempo di riappropriarci del nostro rapporto quotidiano con il lato più propriamente agricolo del ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 24 dicembre 2020) Umberto Cosmo, è un artigiano del. Uno capace di interpretare il territorio e di rischiare innovando, tanto da produrre il primo prosecco superiore con il metodo classico. Un vignaiolo etico, una persona che mette passione e serietà in tutto quello che fa, ed un briciolo di pazzia che non guasta mai. Questa mattina sulle pagine del suo profilo Facebook ha sottolineato la necessità di porre l’accento sulla crisi che il sistema ristorazione e il sistemastanno vivendo. Che anno è stato il 2020 per ilitaliano? Per molti di noi vignaioli la prima fase di lockdown, seppure dolorosa da un punto di vista economico, ha rappresentato un momento utile per fermarci a riflettere sul nostro sistema di produzione. Abbiamo avuto il tempo di riappropriarci del nostro rapporto quotidiano con il lato più propriamente agricolo del ...

Umberto Cosmo, è un artigiano del vino. Uno capace di interpretare il territorio e di rischiare innovando, tanto da produrre il primo prosecco superiore con il metodo classico. Un vignaiolo etico, una ...

