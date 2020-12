Omicidio a Ventimiglia, 2 arresti con aggravante mafiosa per la morte di un 67enne (Di giovedì 24 dicembre 2020) Si tratta di Domenico Pellegrino, 27 anni, e Girolamo Condoluci, 44, entambi di Bordighera. Il primo è considerato autore dell'Omicidio di Joseph Fedele il secondo è accusato di favoreggiamento. Leggi su repubblica (Di giovedì 24 dicembre 2020) Si tratta di Domenico Pellegrino, 27 anni, e Girolamo Condoluci, 44, entambi di Bordighera. Il primo è considerato autore dell'di Joseph Fedele il secondo è accusato di favoreggiamento.

