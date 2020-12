Natale, Rezza: “Limitare numero di persone a tavola è importante, aggregazioni aumentano rischio. Non è imposizione, ma buon senso” (Di giovedì 24 dicembre 2020) Alle cene e ai pranzi di queste feste natalizie “Limitare il numero di persone è importante“, così il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, alla conferenza stampa sull’analisi dei dati del Monitoraggio Regionale della Cabina di Regia. Rezza ha specificato che proprio l’aggregazione di persone “aumenta il rischio”. “Non si tratta – quindi – di una imposizione ma di un richiamo al buon senso“, ha continuato, ponendo l’attenzione sulla necessità di tutelare i più fragili, come i nonni. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 dicembre 2020) Alle cene e ai pranzi di queste feste natalizie “ildi“, così il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni, alla conferenza stampa sull’analisi dei dati del Monitoraggio Regionale della Cabina di Regia.ha specificato che proprio l’aggregazione di“aumenta il”. “Non si tratta – quindi – di unama di un richiamo al“, ha continuato, ponendo l’attenzione sulla necessità di tutelare i più fragili, come i nonni. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Roma, 24 dicembre 2020 - L'indice Rt di trasmissibilità del Coronavirus è superiore a "1" solo in Veneto e Molise. Lo rivela Silvio Brusaferro durante la conferenza stampa al ministero della Salute, p ...

