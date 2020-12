Melegnano | accesa la tradizionale casa di Babbo Natale tutta illuminata

Ultime Notizie dalla rete : Melegnano accesa

Il Giorno

Melegnano (Milano) , 24 dicembre 2020 - Natale con festeggiamenti ... Allestita da Massimiliano Goglio utilizzando il giardino della sua villa, la casa di Babbo Natale è stata accesa oggi. Si trova in ...A Napoli esiste una casa in cui papà separati, che non hanno la forza di garantirsi un tetto sopra la testa, possono convivere e rialzarsi.