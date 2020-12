Lo studio | chi dorme di più ha meno possibilità di prendere il Covid

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Chidi più hadi essere contagiato dal Coronavirus: questo in estrema sintesi il risultato di una ricerca condotta su The Atlantic che prende le mosse dalle ricerche di Feixiong ...

antoniopalmieri : @FraBaraghini Ne ho parlato qui: - mlgelm : RT @globalistIT: - DanyTamburrino : @pdnetwork @tobiazevi Credo che serva a lei qualche ripasso ma potrebbe anche essere primo studio o sarà problema d… - stephmacchi2 : @Verdoux11 Ma inutile per chi? Ha la minima idea di quanti giovani aderiscano al programma? Opportunità di studio a… - globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : studio chi

Chi dorme di più ha meno possibilità di essere contagiato dal Coronavirus: questo in estrema sintesi il risultato di una ricerca condotta su The Atlantic che prende le mosse dalle ricerche di Feixiong ...C’è chi sostiene che avesse contribuito anche a salvare il Ponte ... Una scelta dettata non da motivazioni culturali (la Merkel ha compiuto studi scientifici, per altro qualificati, nell’ambito della ...