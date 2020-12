Lampedusa, migranti: sbarcano in 168 nella notte, continua l’invasione (Di giovedì 24 dicembre 2020) Mentre gli isolani stanno rinchiusi in casa per i diktat di Conte e Speranza, i clandestini arrivano senza sosta e senza limitazioni, con pericoli per la sicurezza e per la salute della popolazione Leggi su firenzepost (Di giovedì 24 dicembre 2020) Mentre gli isolani stanno rinchiusi in casa per i diktat di Conte e Speranza, i clandestini arrivano senza sosta e senza limitazioni, con pericoli per la sicurezza e per la salute della popolazione

Ultime Notizie dalla rete : Lampedusa migranti Migranti: Musumeci, stato di crisi ambientale a Lampedusa Agenzia ANSA Vuoto assistenzialeLa questione irrisolta dei migranti con disturbi mentali

In Italia i posti specializzati nell’accoglienza dei rifugiati vulnerabili sono 734. Troppo pochi per gli oltre duemila cui è stata ufficialmente diagnosticata la patologia. E solo il 2,3% di queste p ...

In Italia nonostante l’espulsione: arrestati 7 migranti

AGRIGENTO – I poliziotti della Squadra Mobile di Agrigento hanno arrestato 7 migranti sbarcati nei giorni scorsi a Lampedusa. Sono accusati ddi reingresso illegale nel territorio nazionale. Erano già ...

