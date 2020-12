L’Allieva 4 non si fa, cancellato l’annuncio con il video L’Allieva Christmas Special (Di giovedì 24 dicembre 2020) Contrordine, L’Allieva 4 non si farà e la fiction con Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi si è conclusa con il matrimonio di Alice Allevio e Claudio Conforti. Ma cosa è realmente successo? Nei giorni scorsi un video di auguri di Natale della casa di produzione Endemol intitolato L’Allieva Christmas Special mostrava un indizio rivelatore perché aveva l’hashtag #aspettandolallieva4. Un messaggio che aveva fatto sobbalzare i tantissimi fan dei personaggi nati dalla penna della scrittrice siciliana Alessia Gazzola e diventati poi una fiction di grande successo per Rai1. Questo è un tweet cancellato ma anche il post su instagram ha subito la stessa sorte. Un regalo Speciale per voi da tutto il cast di @AllievaTv Buon Natale ... Leggi su tvzap.kataweb (Di giovedì 24 dicembre 2020) Contrordine,4 non si farà e la fiction con Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi si è conclusa con il matrimonio di Alice Allevio e Claudio Conforti. Ma cosa è realmente successo? Nei giorni scorsi undi auguri di Natale della casa di produzione Endemol intitolatomostrava un indizio rivelatore perché aveva l’hashtag #aspettandolallieva4. Un messaggio che aveva fatto sobbalzare i tantissimi fan dei personaggi nati dalla penna della scrittrice siciliana Alessia Gazzola e diventati poi una fiction di grande successo per Rai1. Questo è un tweetma anche il post su instagram ha subito la stessa sorte. Un regaloe per voi da tutto il cast di @AllievaTv Buon Natale ...

infoitcultura : L’Allieva 4 non si fa più? Assurdo gesto dopo l’annuncio ufficiale - zazoomblog : L’Allieva 4 non si fa più? Assurdo gesto dopo l’annuncio ufficiale - #L’Allieva #Assurdo #gesto #l’annuncio - latanya247 : @Monica37652420 Amo l'Allieva. Seguo il fandom ma evito di twittare per commenti che potrebbero risultare non oppo… - SecchiElena : @itss_nesss Non solo ti consiglio i libri de l'allieva, ma ti consiglio anche gli altri libri di Alessia Gazzola...… - alefeatmcg : le uniche 3 serie che non mi stancheranno mai resteranno Violetta, I Cesaroni e L’allieva?????? -

Ultime Notizie dalla rete : L’Allieva non Emma Marrone piange la morte del suo cane Gaetano: «Uno dei regali più belli della vita, lasci vuoto enorme» Corriere della Sera