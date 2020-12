Il Tribunale Civile di Roma rende illegittimi i Dpcm? Non funziona così

Leggi su open.online

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Il 23 dicembre 2020 su Affaritaliani.it viene pubblicato un articolo dal titolo «Covid, atti del governodi: itutti illegali», ma il messaggio che viene fornito dal titolo ai lettori non risulta corretto e vanno poste le dovute precisazioni. «La sentenza “bomba” suidi Conte: “Sonoe incostituzionali”» titola Il Giornale, mentre Libero pone la domanda: «, ildi: “e incostituzionali”, Giuseppe Conte ha agito fuori dalla legge?». Cerchiamo di rispondere. Per chi ha fretta L’organo competente a dichiarare una legge incostituzionale è la Corte Costituzionale. Non si tratta di una sentenza, ma di ...