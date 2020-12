Il make-up delle feste per fare scintille in versione glam | glow e glitter

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Le festività natalizie 2020 passeranno alla storia non certo come le più luminose di sempre, ma le griffe di bellezza, come sempre, non hanno lesinato in bagliori. E così, forse per tirarci su di morale, hanno proposte limited edition e collezioni holiday dallo Sparkle Factor più accecante che mai. Da Dior a Givenchy, da Chanel a Yves Saint Laurent arrivando alle low cost Kiko e Wycon Cosmetics. Una luce in fondo al tunnel, in tutti i sensi. Perché con il trucco splendido splendente al punto giusto esorcizziamo questi mesi catastrofici, in attesa di un anno (finger crossed) decisamente migliore.